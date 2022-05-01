"جوجل" تتيح للمستخدمين السيطرة على الإعلانات

طورت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية، جوجل خاصية جديدة تتيح لمستخدمي خدماتها، التحكم بصورة أكبر بنوعية الإعلانات التي تظهر أمامهم، من خلال توسيع نطاق "الفئات الحساسة" المتاحة في قائمة إعدادات التحكم في الإعلانات، لتتيح لهم اختيار منع ظهور الإعلانات.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم"، إلى أن هذه القيود على ظهور الإعلانات، ستتاح فقط لمستخدمي يوتيوب وجوجل ديسبلاي نتورك، حيث أن جوجل ديسبلاي، عبارة عن نظام يتيح للمعلنين طلب عرض إعلاناتهم، على مواقع الإنترنت والتطبيقات ويوتيوب وجيميل.

ولن تطبق القيود الجديدة على الإعلانات التي تظهر على صفحات محرك البحث وجوجل شوبنج، في حين تعتزم جوجل توفيرها أيضا على خدمة محرك البحث في المستقبل، بحسب ما أكده متحدث باسمها.

وكانت جوجل قد أعلنت نهاية 2021، اعتزامها توفير المزيد من أدوات التحكم في ظهور الإعلانات أمام المستخدمين، لآن بعض الناس قالوا إنهم يريدون تقليص الإغراءات التي يتعرضون لها من جانب موفري بعض المنتجات.