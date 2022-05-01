أبطأ نمو لصادرات كوريا الجنوبية خلال 14 شهرا .. والعجز التجاري يتسع

أظهرت بيانات وزارة التجارة بكوريا الجنوبية اليوم نمو الصادرات بأبطأ وتيرة لها منذ 14 شهرا في أبريل مع اتساع العجز التجاري في الوقت الذي تقلصت فيه الشحنات المتجهة إلى الصين كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى زيادة واردات البلاد.

وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت 12.6 في المائة عن العام السابق إلى 57.69 مليار دولار وهي الأبطأ منذ فبراير 2021.

وتعتبر بيانات التجارة الشهرية لكوريا الجنوبية ، وهي أول بيانات يتم إصدارها بين الاقتصادات المصدرة الرئيسية ، رائدة في التجارة العالمية، وفقا لـ"رويترز".

وتضررت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، جراء سياسات بكين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، مع الإغلاق الذي أصاب الإنتاج الصناعي وعطل سلاسل التوريد.