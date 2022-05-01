مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من "هيونداي" و"كيا" تتجاوز 100 ألف وحدة في الربع الأول

تجاوز عدد الوحدات المباعة من السيارات الصديقة للبيئة، والتي تشمل السيارات الهجينة والكهربائية، من شركتي هيونداي وكيا في الربع الأول 100 ألف وحدة لأول مرة.

ووفقا لما ذكرته الجمعية الكورية لصناعة السيارات اليوم، ارتفعت مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام بنسبة 28.6 في المائة لتصل إلى 111 ألفا و 252 وحدة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث تم تسجيل مبيعات بلغت 86 ألفا و 538 وحدة، وفقا لـ"الألمانية".

كما حققت شركة هيونداي موتور زيادة بنسبة 19.7 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث صدرت أكثر من 56 ألف وحدة، بينما حققت شركتها الشقيقة كيا موتورز زيادة بنسبة 39 في المائة، حيث باعت أكثر من 55 ألف وحدة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوحدات المباعة من السيارات الصديقة للبيئة 100 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات المباعة في نهاية هذا العام 400 ألف وحدة.