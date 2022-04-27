مخزونات البنزين في أمريكا تهبط 1.6 مليون برميل ومخزونات النفط ترتفع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزونات الوقود.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 692 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل إلى 414.4 مليون برميل.

وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.3 مليون برميل، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 808 آلاف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع المضاي بمقدار 646 ألف برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 553.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2002 .

وقالت الوكالة الحكومية أيضا إن مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت إلى 107.3 مليون برميل، وهو أقل مستوى منذ مايو 2008، مع هبوط المخزونات في منطقة الساحل الشرقي إلى 24.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1996 .

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي انخفضت الأسبوع الماضي إلى 50.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 .