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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

الصين تستحوذ على 51% من الطاقة العالمية

الصين تستحوذ على 51% من الطاقة العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
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