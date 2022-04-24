مهرجان أفلام السعودية يفتح باب التسجيل للمشاريع

أعلن مهرجان (أفلام السعودية) بدء التسجيل بمشاريع الأفلام في سوق الإنتاج الذي يستمر حتى 15 مايو حيث يقام في القاعة الكبرى لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمشاركة 24 جهة رسمية وشركات إنتاج محلية وعالمية.

ويفتتح سوق الإنتاج من اليوم الثاني للمهرجان الذي ينطلق من 2 إلى 9 يونيو لـ 10 ساعات لتمكين صناع الأفلام من عرض مشاريعهم بشكل مباشر على الشركات المشاركة كما يقدم المهرجان جوائز بقيمة 150 ألف ريال حيث سيحصل أفضل مشروع لفيلم روائي طويل على 100 ألف ريال فيما سيحصل أفضل مشروع فيلم قصير على 50 ألف ريال إضافة إلى تقديم عدد من الشركات دعمها المباشر للمشاريع حيث يعمل سوق الإنتاج على تنظيم برامج ثقافية منها 3 جلسات حوارية و 2 ماستر كلاس عن حقوق الملكية الفكرية وبناء مواقع التصوير.

ودعا المهرجان للاطلاع على شروط التقديم للمنتج والكاتب والمخرج التي تتمثل في : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويسمح للمتقدم المشاركة بأكثر من دور وأن يحتوي التقديم على مشروع نص متكامل حتى لو كان في صورته الأولية على أن يكون لمشروع فيلم روائي طويل أو قصير.