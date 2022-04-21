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عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
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الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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سوق أبوظبي
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صندوق التنمية الزراعية يوقع عقدا مع "أراسكو" لتمويل مشروع إنتاج دجاج لاحم بقيمة 185 مليون ريال
صندوق التنمية الزراعية يوقع عقدا لتمويل مشروع إنتاج دجاج لاحم بقيمة 185 مليون ريال
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
تفاصيل الدول التي قاطعت روسيا
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
تفاصيل الدول التي قاطعت روسيا
الخميس 21 أبريل 2022
"الاقتصادية" من الرياض
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