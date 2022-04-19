"سبكيم العالمية" تربح 1.07 مليار ريال خلال الربع الأول من 2022

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات تحقيق صافي ربح بلغ 1.078 مليار ريال في الربع الأول من 2022 بارتفاع 162 % عن نفس الفترة من 2021.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح، انخفاض تكاليف التمويل نتيجة التسديد المبكر للصكوك والقروض عند مقارنة الربع الحالي بالربع المماثل من العام السابق، انخفاض المصروفات الأخرى خلال الربع الحالي حيث تم في الربع المماثل من العام السابق تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ 260 مليون ريال والتي تتعلق في مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت ومصنع شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، وارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.