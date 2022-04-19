22 شركة قيادية تستحوذ على 86.5 % من استثمارات الأجانب بالأسهم السعودية .. 361.4 مليار ريال

تستحوذ 22 شركة قيادية على 86.5 في المائة من استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية، إذ يملكون أسهما قيمتها 361.4 مليار ريال، مقارنة بإجمالي ملكيتهم في السوق البالغ 418 مليار ريال بنهاية تداولات الأحد 17 أبريل.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعادل القيمة السوقية لملكية الأجانب في الشركات الـ22 نحو 3.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق، والبالغة 12.03 تريليون ريال، بينما تعادل 11.1 في المائة من السوق باستثناء شركة أرامكو.

وتتوزع الـ22 شركة بين تسعة بنوك و13 شركة هي على الترتيب: مصرف الراجحي 58.3 مليار ريال، البنك الأهلي السعودي 44.6 مليار ريال، بنك ساب 37.4 مليار ريال، وأرامكو السعودية 29.9 مليار ريال، وسابك 27.2 مليار ريال.

وتبلغ ملكية الأجانب في الشركات والبنوك الخمسة 197.3 مليار ريال، ما يعادل 47.2 في المائة من إجمالي استثماراتهم في السوق.

حل سادسا البنك العربي الوطني بقيمة ملكية 24.3 مليار ريال، ثم "إس تي سي" 19.1 مليار ريال، ومصرف الإنماء 13.3 مليار ريال، والبنك السعودي الفرنسي 12.8 مليار ريال، و"معادن" 12.6 مليار ريال، و"بترورابغ" 12.3 مليار ريال.

وفي المركز الـ12 حل بنك الرياض 11.7 مليار ريال، و"بوبا العربية" 11.2 مليار ريال، و"سابك للمغذيات الزراعية" عشرة مليارات ريال، ثم تأتي "سبكيم" 6.15 مليار ريال، وبنك البلاد 5.44 مليار ريال، و"اتحاد اتصالات" 5.15 مليار ريال، و"كهرباء السعودية" 5.04 مليار ريال، و"كيان" 4.1 مليار ريال، وبنك الجزيرة 3.7 مليار ريال، و"جرير" 3.65 مليار ريال، و"ينساب" 3.5 مليار ريال.

وتشمل الملكية المعنية في التقرير الأجانب بجميع فئاتهم "اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، المستثمرين المؤهلين، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيين".

وتمثل استثمارات الشركاء الأجانب الاستراتيجيين 18.7 في المائة "67.6 مليار ريال" من إجمالي ملكيات الأجانب في الـ22 الشركة، بينما حصة 81.3 في المائة "293.8 مليار ريال" المتبقية تم شراؤها من السوق عبر المستثمرين الأجانب بفئاتهم الأخرى "اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، المستثمرين المؤهلين، المحافظ المدارة".

ويملك فئة "المستثمرون الأجانب الاستراتيجيون" حصصا في بنكي ساب بحصة 31 في المائة، والعربي الوطني 40 في المائة، و"بترورابغ" 37.5 في المائة، و"بوبا العربية" 43.25 في المائة، فيما بقية الحصص لفئات المستثمرين الأجانب الأخرى.

وتتوزع ملكيات الأجانب بفئاتهم الأخرى "دون الحصص الاستراتيجية" على الشركات الـ22 كما يلي: "الراجحي" 13.12 في المائة، "الأهلي" 13.25 في المائة، "ساب" 9.69 في المائة، أرامكو 0.35 في المائة، سابك 6.99 في المائة.

فيما حصتهم في البنك العربي 9.3 في المائة، و"إس تي سي" 8.33 في المائة، و"الإنماء" 16.06 في المائة، و"السعودي الفرنسي" 19.21 في المائة، و"معادن" 7.37 في المائة، و"بترورابغ" 6.64 في المائة، وبنك الرياض 9.78 في المائة.

وتبلغ حصتهم 10.61 في المائة في "بوبا العربية"، و"سابك للمغذيات الزراعية" 11.82 في المائة، و"سبكيم" 14.43 في المائة، وبنك البلاد 9.86 في المائة، و"موبايلي" 15.33 في المائة، و"كهرباء السعودية" 4.47 في المائة، و"كيان" 12.7 في المائة، وبنك الجزيرة 14.61 في المائة، و"جرير" 15.24 في المائة، و"ينساب" 9.47 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية