"الدريس" تربح 62.4 مليون ريال خلال الربع الأول من 2022

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات تحقيق صافي ربح بلغ 62.4 مليون ريال في الربع الأول من 2022 بارتفاع 58 % عن نفس الفترة من 2021.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة ارباح غير محققة من أعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بالرغم من زيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض ارباح ا لاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض الايرادات الأخرى .