أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

عمومية "مصرف الإنماء" تصوت على توزيع 795 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2021

عمومية "مصرف الإنماء" تصوت على توزيع 795 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2021

الاقتصادية من الرياض

وافقت الجمعية العامة  العادية لمصرف الإنماء على  توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بمبلغ (795,131,052) ريال سعودي بواقع أربعين هللة (0.40) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (4%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الإثنين بتاريخ 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022م.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية