هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته العمومية دون إحداث فوضى؟

بعد شهور من الجدل، لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطة لتقليص ميزانيته العمومية البالغة تسعة تريليونات دولار في الوقت الذي يحاول فيه تشديد السياسة النقدية ومعالجة أعلى معدل تضخم منذ عقود.

تم تضمين تفاصيل الخطة في محضر من اجتماع السياسة الأخير في آذار (مارس) عندما نفذت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أول زيادة لسعر الفائدة منذ 2018، وأشارت إلى نيتها في الاستمرار في رفعها إلى مستوى "محايد" لا يسرع النمو ولا يبطئه.

إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يعد تقليص الميزانية العمومية الركيزة الثانية لخطة الاحتياطي الفيدرالي لتقليص الضخ الضخم للحوافز النقدية التي تم ضخها في الاقتصاد في بداية الجائحة.

قال روبرت روزنر، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "مورجان ستانلي": "من الصعب إلقاء نظرة على خطة الميزانية العمومية التي أصدرتها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والحصول على انطباع بأنهم ليسوا جادين في إزالة سياسة التوافق".

إليك ما اقترحه الاحتياطي الفيدرالي ولماذا الأسواق المالية في حالة توتر:

كيف سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص الميزانية العمومية؟

يتفق المسؤولون بوجه عام على أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتخلى عن 95 مليار دولار من الأصول شهريا من الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي، وأن يرتفع إلى هذا المستوى على مدار ثلاثة أشهر تقريبا بدءا من أيار (مايو) المقبل.

سيسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى "طرح" 60 مليار دولار من سندات الخزانة كل شهر من خلال عدم إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة. عندما يقل حجم سندات الخزانة المستحقة عن هذا المستوى، اقترح البنك المركزي تعويض الفرق عن طريق تقليل حيازاته من سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي يمتلك منها نحو 325 مليار دولار.

يريد الاحتياطي الفيدرالي أيضا تقليل حيازاته من الأوراق المالية المدعومة من وكالات الرهن العقاري MBS، التي بدأ في شرائها خلال الجائحة، ما حد من خفض فئة الأصول هذه 35 مليار دولار شهريا. مع ذلك، يقول الاقتصاديون إن هذا قد لا يحقق الهدف المحدد نظرا إلى الوقت الذي يتوقع أن تصبح فيه الأوراق المالية مستحقة.

يقدر ستيفن ستانلي، الخبير الاقتصادي في "أمهيرست بيربونت"، أن حيازات الأوراق المالية المدعومة من وكالات الرهن العقاري ستنخفض 25 مليار دولار فقط في الشهر. قال صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيفكرون في بيع بعض المخزون بشكل مباشر، بدلا من انتظار طرح الأوراق المالية من الميزانية العمومية، لكن هذا لن يحدث إلا عندما تكون عملية التقليص "جارية على قدم وساق".

ما مدى جدية خطة الاحتياطي الفيدرالي؟

التضخم المتصاعد إلى جانب واحد من أضيق أسواق العمل في التاريخ دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التخطيط لخفض الميزانية العمومية وستكون أسرع كثيرا من المرة السابقة التي حاول فيها تقليل حيازاته.

بعد جمع السندات في أعقاب الأزمة المالية 2008، انتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى 2015 لرفع أسعار الفائدة ثم عامين آخرين أو نحو ذلك قبل تقليص ميزانيته العمومية. ثم استغرق الاحتياطي الفيدرالي نحو عام آخر لرفع الحد الأقصى لتخفيض الأصول إلى 50 مليار دولار شهريا.

قال لايل برينارد، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعد لأن يصبح نائب الرئيس، هذا الأسبوع أنه كان هناك ما يبرر الوتيرة السريعة هذه المرة "نظرا لأن التعافي كان أقوى كثيرا وأسرع مما كان عليه في المرحلة السابقة".

تبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجا مشابها لرفع أسعار الفائدة، حيث يدعم كثير من المسؤولين الآن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع واحد أو أكثر هذا العام - وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذه الزيادة منذ 2000. تستعد وول ستريت لتعديلات متعددة بنصف نقطة، ستأتي أولى التعديلات في أيار (مايو).

قالت ديانا أموا، كبيرة مسؤولي الاستثمار في "كيركوسوالد"، أحد صناديق التحوط: "من خلال رفع حدة الخطاب تدريجيا، سمح الاحتياطي الفيدرالي للأسواق بإعادة تقويم النظام النقدي الجديد دون تشديد مفرط للأوضاع المالية".

كيف كان رد فعل الأسواق المالية؟

أثرت بداية نهاية الحوافز التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي في عصر الجائحة على كل ركن من أركان الأسواق المالية. الارتفاع القياسي في الأسهم الأمريكية والطفرة التي شهدتها سوق الإسكان كانت مبنية على تكاليف اقتراض منخفضة بدأت بسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية الفضفاضة للغاية.

قفزت تكاليف الاقتراض منذ أوائل آذار (مارس) حيث توقع السوق ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وانخفاض الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق. يمكن أن تؤدي ميزانية أصغر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع هذه الاتجاهات.

مع تراجع الاحتياطي الفيدرالي، سيتضخم المعروض من سندات الخزانة المتاحة للمستثمرين، ما يدفع عائدات السندات الحكومية الأمريكية - التي ارتفعت يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام - إلى الأعلى.

هل ستكون هناك مشكلات سيولة؟

يمكن أن يكون لتدفق العرض أيضا تأثير على السيولة - السهولة التي يمكن للمتداولين الشراء أو البيع بها - في سوق الخزانة، التي تدهورت إلى أسوأ مستوى منذ بداية الجائحة.

قال مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في "بنك أوف أمريكا": "هذه ضمانة كبيرة للخزانة لكي تستوعب السوق في بيئة تشهد تقلبات عالية وكثير من عدم اليقين".

عمت الفوضى في المرة الأخيرة التي حاول فيها الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته العمومية. في 2019، ارتفعت أسعار التمويل قصير الأجل، ما يشير إلى أن البنك المركزي قد سحب مبالغ كبيرة من السوق. ومع ذلك، يأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يتمكن من تجنب إعادة مشكلة السيولة هذه بالتحديد، بعد أن أنشأ تسهيلات دائمة العام الماضي تسمح للمستثمرين المؤهلين بمقايضة سندات الخزانة بالنقد.