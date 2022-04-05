المتحف الوطني السعودي يعلن عن أنشطة "أرومة" في رمضان

أعلن المتحف الوطني السعودي اليوم عن أنشطة برنامج "أرومة" في رمضان ابتداء من 7 إبريل والتي تضم 3 برامج ثقافية ثرية وهي حرفة وإرث وليالي رمضانية وسوق رمضان حيث يفتح أبوابه للزوار أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء من 10 صباحا إلى 3 مساء ومن 9 مساء إلى 1 صباحا والخميس من 10 صباحا إلى 3 مساء ومن 10 مساء إلى 2 صباحا أما الجمعة فيغلق صباحا ويفتح من 10 مساء إلى 2 صباحا في الوقت الذي يغلق فيه يوم الأحد كاملا.

ويقدم المتحف الوطني ورشتين تدريبيتين في برنامج حرفة وإرث حيث تقام الأولى الجمعة 8 إبريل بعنوان "حرفة صناعة السبح" ويقدمها بدر الشميمري مهتم بتطوير هذه الحرفة التقليدية لتصبح صناعة محلية والتي تهدف لإعطاء صورة كاملة عن تاريخ السبحة في المملكة ومشاركة صور نادرة للمؤسس طيب الله ثراه وملوك المملكة وهم يحملون السبحة في مناسبات مختلفة ثم تطور صناعتها محليا وإعطاء المشاركين فكرة عن خطوات تصنيعها والخامات المشهورة المستخدمة بصناعتها وبعض خطوات التصنيع ونظم السبح.

والورشة الثانية بعنوان "حرفة فن الزخرفة على الخشب" التي يقدمها عبدالرحمن العبودي صانع ومصمم أثاث وحرفي نجارة يوم الجمعة 15 إبريل والتي تهدف إلى تعليم المشاركين مهارات ذاتية لصناعة الخشب والنقوش المتنوعة في عالم النجارة.

ويأتي برنامج ليالي رمضانية يومي 7 و 8 إبريل ويومي 14 و 15 إبريل من 10 مساء إلى 1 صباحا وهو عبارة عن قرقيعان والعديد من الأنشطة الثقافية احتفالا بقدوم رمضان ويشهد تقديم برامج تفاعلية متنوعة تثري تجربة الزائر أما برنامج سوق رمضان الذي يقام بالتزامن مع ليالي رمضانية فيقدم للزائر تجربة رائعة وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور وتقديم منتجات وطنية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

يذكر أن برنامج "أرومة" الذي أطلقه المتحف الوطني السعودي مطلع العام الحالي ويضم لقاءات وورش عمل وأنشطة تفاعلية وعروض حية ومنطقة لقاء للفنون ومنصة لتوقيع الكتب إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالمناسبات الوطنية بهدف إتاحة تجربة متحفية في إطار مجتمعي تتفاعل معه جميع الشرائح إلى جانب تسليط الضوء على عناصر الثقافة السعودية والاحتفاء بها وإبرازها.