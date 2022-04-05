"الإعلام المرئي" و "شؤون الأسرة" يعدان مبادرات جديدة للأسرة والطفل

وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم لموائمة المبادرات الإستراتيجية الوطنية للأسرة مع مبادرات الهيئة والعمل على توسيع نطاق العمل من خلال المبادرات الجديدة وتصميمها وتنفيذها.

وتنص المذكرة التي وقعتها إسراء عسيري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة على تشكيل فريق من الطرفين يتم من خلاله تحديد الأدوار والمسؤوليات والحوكمة للمبادرات بجميع حالاتها وتقديم الدعم اللازم لتصميم المبادرات ومفهومها وتنفيذها عبر قنواته المختلفة مثل مشاركة الخبراء أو التوعية.

وتهدف إلى التعاون في تناول معايير التصنيف العمري والمحتوى الإعلامي للأفلام السينمائية والألعاب الإلكترونية والتركيز على المحتوى الموجه الى الأطفال والأنظمة المتعلقة به وذلك عن طريق المشاركة في إعداد ورش عمل تتولي هذه الجوانب وكذلك تبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأسرة والأطفال وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة ووضع سياسة إعلامية تتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأسرة وخطة تفعيل حملات التوعية.