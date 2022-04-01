إشارة لركود الاقتصاد الأمريكي .. عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تتجاوز  الـ 10 أعوام

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و 10 أعوام أول انعاكس منذ عام 2019، ما يعزز إشارة الركود للاقتصاد الأمريكي.

وتعني ظاهرة سوق السندات أن معدل السندات ذات العامين أعلى الآن من عائد السندات لأجل عشرة أعوام.

هذا الجزء من منحنى العائد هو الأكثر مراقبة ويعطي عادةً المصداقية الأكبر من قبل المستثمرين بأن الاقتصاد قد يتجه نحو الانكماش عندما ينعكس.

وبحسب وكالة "سي إن بي سي" انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 2.331 في المائة، بينما كان العائد على سندات الخزانة لأجل عامين عند 2.337 في المائة عند نقطة واحدة في أواخر التعاملات الخميس.