الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تهدد اقتصاد البلدين بانكماش كبير

توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ 10 في المائة العام الجاري ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20 في المائة في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.

وقبل التدخل العسكري الروسي في 24 فبراير، توقع المصرف الذي يتخذ من لندن مقرا بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3.5 في المائة هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة 3 في المائة.

وذكر المصرف أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي، وفقا لـ"الفرنسية".

وأفاد بأن التوقعات الأخيرة قائمة على فرضية "أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا".

وفي ظل سيناريو كهذا، يفترض بأن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23 في المائة العام المقبل، بينما يتوقع ألا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات أي نمو.

وتوقع المصرف بأن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروس، نموا بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4.2 في المائة في نوفمبر.

ويتوقع بأن يتسارع النمو لاحقا ليصل إلى 5 في المائة عام 2023.