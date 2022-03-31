"الكيميائية" تأسس شراكة مع "هيلمان وورلد وايد" لتقديم الخدمات الصحية اللوجستية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي، المتمثل بالشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة، و شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، عن تأسيس شراكة حصرية تحت اسم "Hellmann – CCCI Healthcare Logistics"، لتقديم الخدمات اللوجستية وتعد الأولى من نوعها في القطاع الصحي في المنطقة.

وتهدف إلى توفير خدمات الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين والتوزيع وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.

وتأتي الشراكة تماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني ومرتكزات رؤية السعودية 2030 لتعزيز المكانة اللوجستية للمملكة كمحور تجاري رئيسي يربط بين ثلاث قارات.