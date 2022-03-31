خسائر "صادرات" ترتفع 12.8% في 2021 .. 14.9 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية للأنابيب عن تسجيل صافي خسائر بلغت 14.9 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بارتفاع الخسائر 12.8 في المائة مقابل خسائر سجلتها عن العام 2020 بلغت 13.2 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات بسبب تأخر السيولة الواردة من زيادة رأس مال الشركة لعدم صدور موافقة هيئة السوق المالية على ملف زيادة رأس مال الشركة، وكذلك ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالعام السابق 2020، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الآخرى.