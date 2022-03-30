"أسيج": بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 82.28 % من رأس المال

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بأنه تم تبليغ مجلس الإدارة بوصول خسائر الشركة المتراكمة إلى 116 مليون ريال بنسبة 82.28 في المائة من رأس المال.

وتعود الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر:

- ارتفاع صافي المطالبات المتحملة.

- انخفاض صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق.

- انخفاض صافي الارباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين.

- ارتفاع تكاليف استحواذ وثائق.

وسيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها.