"بن داود": توزيع 74.3 مليون ريال أرباح عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة بن داود القابضة عن توزيع نحو 74.3 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5 في المائة، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 114.3 مليون لتصبح حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.

وستكون الأحقية في الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الأحد 03-04-2022 والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع في 10-04-2022.