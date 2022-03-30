104 ملايين ريال خسائر "أسيج" في 2021 بفعل ارتفاع تكاليف استحواذ الوثائق

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 104 ملايين ريال خلال العام المالي 2021، مقابل أرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 3.5 مليون ريال.

ويعود سبب صافي الخسارة خلال العام الحالية مقارنة بصافي الربح خلال العام السابق إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 21 في المائة والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 28 في المائة والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 6 في المائة والانخفاض في إيرادات اكتتاب أخري بنسبة 95 في المائة و الارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 145 في المائة و الارتفاع في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 9 في المائة .