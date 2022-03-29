300 مليون ريال أرباح "أسواق عبدالله العثيم" في 2021 .. تراجعت 33.5%

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن تسجيل صافي أرباح بلغت نحو 300 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بانخفاض 33.5 في المائة مقابل أرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 450.9 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية بشكل رئيسي إلى:

- تراجع المبيعات بنسبة 4.59 في المائة، حيث شهد العام السابق إقبالا كبيرا من العملاء على الشراء تحسبا للإجراءات الوقائية من انتشار جائحة كورونا. كما ارتفع إقبال العملاء على الشراء قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة في 01-07-2020.

- تراجع هامش الربح بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة.

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح الفروع الجديدة.

- ارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة تسجيل أتعاب استشارية خاصة بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة وتعزيز الكادر في الوظائف القيادية وكذلك كان هناك استفادة من المبادرات الحكومية في العام السابق.

- تعافي النشاط العقاري بعد أن شهد انخفاضا في العام السابق.

- تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة حيث كانت متأثرة بالإجراءات الاحترازية في العام السابق.