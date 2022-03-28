"أسمنت الشمالية" تربح 106.6 مليون ريال في 2021 بانخفاض 1.4 % .. وزعت 45 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن تحقيق 106.6 مليون ريال أرباح في 2021 بانخفاض 1.4 % عن 2020.

ويعود سبب الإنخفاض نتيجة تراجع حجم المبيعات وإنخفاض متوسط سعر البيع بالرغم من إنخفاض الأعباء التمويلية الملحوظ.

أعلنت إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية اليوم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2021م، باجمالي 45,000,000 ريال.

وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 180,000,000 سهم.

فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال - السهم.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 2.5.

