31 مارس آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في مهرجان الأفلام السعودية

حددت إدارة مهرجان الأفلام السعودية نهاية مارس الحالي موعدا أخيرا لتقديم طلبات المشاركة في الدورة الـ 8 للمهرجان عبر موقعه الإلكتروني الذي سيقام بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالدمام "إثراء" بدعم هيئة الأفلام خلال المدة من 2 إلى 9 يونيو المقبل.

ويتنافس المشاركون في المهرجان الذي تحضره شخصيات متخصصة في السينما وصناعتها محليا وعربيا وعالميا على 3 مسابقات هي الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والسيناريو غير المنفذ فيما تصاحبه فعاليات متنوعة وورش وندوات متخصصة في صناعة الأفلام إضافة لطباعة الكتب المتخصصة في المجالات السينمائية.

وأتاحت الإدارة في الدورة الحالية مجالا للمنافسة بدعوة صناع الأفلام الخليجية للترشح للمشاركة في "جائزة الفيلم الخليجي". يذكر أن المهرجان في دوراته السبع السابقة شارك به 865 فيلما و 1043 سيناريوا غير منفذ.