"فتيحي" تربح 149.6 مليون ريال في 2021 .. وتوصي بعدم توزيع أرباح نصفية

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن تحقيق 149.6 مليون ريال في العام 2021 بارتفاع 398.7 % عن 2020.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 32.1 مليون ريال في 2020 إضافة إلى عكس هبوط في قيمة الاستثمار في شركة زميلة بمبلغ 16 مليون ريال خلال 2020.

من جهته أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من 2021 بسبب تمويل العمليات الاستثمارية للمجموعة لزيادة العائد على حقوق المساهمين.