توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي الذكاء الاصطناعي "سكاي" و "إنتلماتكس" في مجال ذكاء القرارات

تحت مظلة برنامج مسرعة أعمال المدن الذكية المقام من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وُقِّعت اليوم مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" وشركة "انتلماتكس"، بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا " الدكتور عبدالله شرف الغامدي.

وتنصّ مذكرة التفاهم التي ستسهم في خلق آفاق جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدفع الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، على التعاون في عدد من المجالات بين الشركتين مثل تطبيقات " ذكاء القرارات " ومنتجات تقنية الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات المختلفة.

وتأتي مذكرة التفاهم نتيجة لدعم "سدايا" المستمر للابتكار في جميع مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وتحليل البيانات والتقنيات المتقدمة في المملكة، و لخلق بيئة جاذبة لتمكين ودعم القطاع من خلال تشريعات ومبادرات نوعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة " سكاي " المهندس أيمن الراشد، أن هذا التعاون يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للشركة، للعمل والتعاون مع المنشآت في القطاع، ولدعم نمو منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وخلق قيمة مستدامة محلياً وعلى مستوى العالم.

وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة " إنتلماتكس " الدكتور أنس الفارس، أهمية التعاون مع "سكاي" كونها شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، ولها دور رئيسي في تطوير القطاع محلياً وعالمياً من خلال دعمها وتطويرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية والشركات لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتقدم الاقتصادي الرقميّ المستدام.

وتهدف شركة "سكاي" وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى الإسهام في وضع المملكة العربية السعودية كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم حلول متقدمة ومبتكرة، وتمكين النظام البيئي للذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الإستراتيجية والاستثمارات المستهدفة التي تعالج فجوات السوق المحلي والعالمي.

يذكر أن "إنتلماتكس" تأسست من مجموعة من الخبراء ورواد الذكاء الاصطناعي السعوديين، ويمتلك الفريق المؤسس خبرة واسعة وسجل نجاحات في تقديم تقنيات وحلول متقدمة ذكية، وتعمل "إنتلماتكس" في مجال الذكاء الاصطناعي و" ذكاء القرارات " معتمدة على التقنية العميقة من خلال عملياتها في كل من العاصمة السعودية الرياض والعاصمة البريطانية لندن ومدينة بوسطن الأمريكية.