عمومية "ينساب" توافق على توزيع 843.7 مليون ريال عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 843.7 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 30 مارس 2022.