"غازكو": توزيع 56.2 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2021

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 56.2 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 75 مليون سهم لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5 في المائة.

وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 30-03-2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع 13-04-2022.