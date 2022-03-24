139.2 مليون ريال خسائر "اتحاد الخليج" في 2021 .. ارتفعت 253.6%

أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 139.2 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بانخفاض الخسائر 253.6 في المائة مقابل خسائر سجلتها عن العام 2020 بلغت 39.4 مليون ريال.

ويعود سبب الإرتفاع في صافي الخسارة قبل الزكاة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

- الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة حيث بلغت عام 2021 مبلغ 564.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 370.1 مليون ريال للعام السابق.

- الارتفاع في تكاليف اكتتاب الوثائق حيث بلغت عام 2021 مبلغ 52.4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 41.8 مليون ريال للعام السابق.

- الارتفاع في التغير في مخصص عجز أقساط التأمين حيث بلغ عام 2021 مبلغ 10.7 مليون ريال (مصروف) مقارنة بمبلغ 8.4 مليون ريال (عكس قيد) للعام السابق.

- الارتفاع في التغير في المخصصات الفنية الأخرى حيث بلغ عام 2021 مبلغ 6.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4 مليون ريال للعام السابق.

- الارتفاع في مصاريف الإكتتاب الأخرى حيث بلغت عام 2021 مبلغ 7.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.7 مليون ريال للعام السابق.

- الارتفاع المصاريف العمومية والإدارية حيث بلغت عام 2021 مبلغ 113.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 101.6 مليون ريال للعام السابق.

- الانخفاض في الإيرادات الأخرى حيث بلغت عام 2021 مبلغ 7.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 10.6 مليون ريال للعام السابق.