"غازكو" تحقق 201.7 مليون ريال في 2021 .. ارتفعت 47.3%

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تسجيل صافي أرباح بلغت نحو 201.7 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بانخفاض الخسائر 47.3 في المائة مقابل أرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 137 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافى الربح بشكل رئيسي إلى:

- ارتفاع الربح التشغيلي ب 32 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف الإدارية والعمومية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

- ارتفاع إيرادات الاستثمارات ب 43 مليون ريال المتمثلة بشكل رئيسي بزيادة توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية.