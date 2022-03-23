شركة تابعة لـ"عطاء التعليمية" توقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون ريال مع بنك الإمارات دبي الوطني

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع شركة تابعة لها (شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ) اتفاقية تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون ريال مع بنك الإمارات دبي الوطني و ذلك لإعادة جدولة عدد من القروض مستحقة لمجموعة من البنوك السعودية.

وستقوم الشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة بسحب كامل تمويل المرابحة الجديد لسداد القروض المعاد جدولتها.

وسيكون تاريخ استحقاق القروض القائمة مع مجموعة من البنوك السعودية عام 2022، كما سيكون تاريخ استحقاق تمويل المرابحة الجديد على أقساط نصف سنوية ، وبفترة سماح 6 أشهرمن تاريخ السحب (2022-2029 ).