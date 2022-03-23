55.5 مليون ريال  خسائر "سايكو" في 2021 وانخفاض عمولات إعادة التأمين 24%

أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن تحقيقها صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 55.5 مليون ريال خلال العام المالي 2021، مقابل أرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 57.6 مليون ريال.

ويعود سبب صافي الخسارة قبل الزكاة خلال العام 2021 مقارنة بصافي الربح للعام السابق 2020 بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 35 في المائة، وزيادة تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 5 في المائة، وزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 16 في المائة ، وزيادة في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 6 في المائة ، وزيادة الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 132 في المائة ، وانخفاض عمولات إعادة التأمين بنسبة 24 في المائة ، وانخفاض ايرادات اكتتاب اخرى بنسبة 82 في المائة ، انخفاض في الايرادات الاخرى بنسبة 16 في المائة.