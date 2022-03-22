"أسمنت تبوك" تربح 17.8 مليون ريال في 2021 .. بانخفاض 51%

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن تحقيقها صافي أرباح بلغت 17.76 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بانخفاض 51 في المائة مقارنة بأرباح سجلتها في عام 2020 بلغت 51.58 مليون ريال.



وقالت الشركة: "يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات، وتأثر العام الحالي بأعباء تعديل التدفقات النقديه لالتزام مالي بمبلغ (5.815) مليون ريال، في حين تأثر العام السابق بمكاسب تعديل التدفقات النقديه لالتزام مالي بمبلغ 17.751 مليون ريال، تماشيا مع المعايير الدوليه للتقارير الماليه.

