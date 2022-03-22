خسائر "الأسماك" تتراجع 15.9% إلى 34.2 مليون ريال في 2021

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن تسجيلها صافي خسائر بلغت 34.2 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بانخفاض الخسائر 15.9 في المائة، مقارنة بخسائر سجلتها عن العام 2020 بلغت 40.6 مليون ريال.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

- ارتفاع المبيعات بنسبة 16 في المائة عن العام السابق مع إعادة تشغيل مزارع الربيان في الحريضة.‏

- ارتفاع اجمالي الربح نتيجة المكاسب من إعادة تقييم الأصول الحيوية بقيمة 12 مليون ريال.‏

- انخفضت تكلفة المبيعات لتصل إلي 90 في المائة من اجمالي المبيعات مقارنة بـ 94 في المائة من العام السابق نتيجة إعادة ‏تشغيل مزارع الربيان وانخفاض التكاليف الثابتة لوحدات الانتاج.

- ارتفاع الايرادات الاخرى بنسبة 39 في المائة من ارباح وديعة مرابحة.‏

- ارتفاع مصاريف التسويق والمبيعات 18 في المائة مقابل مصاريف تطبيقات توصيل طلبات مطاعم.‏