1.5 % ارتفاع إنتاج "أرامكو" من الغاز إلى 10.1 مليار قدم.. واكتشاف 5 حقول

ارتفع إنتاج شركة أرامكو السعودية من الغاز في عام 2021 بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ نحو 10.1 مليار قدم مكعب قياسية مقابل نحو 10 مليار قدم مكعب قياسية في 2020.

وارتفع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 1.9 في المائة إلى 9.2 مليار قدم مكعب قياسية مقابل 9 مليار قدم مكعب قياسية في 2020.

في السياق ذاته، أعلنت الشركة اكتشافها خمسة حقول جديدة من الغاز خلال عام 2021، تتضمن ثلاثة حقول للغاز التقليدي وحقلين للغاز غير التقليدي.