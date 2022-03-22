ارتفاع احتياطيات السعودية من النفط والغاز إلى 337.3 مليار برميل مكافيء نفطي بنهاية 2021

بلغ إجمالي احتياطيات المواد الهيدروكربونية التى تديرها شركة أرامكو السعودية بنهاية عام 2021 نحو 253.6 مليار برميل مكافيء نفطي مقابل 255.2 مليار برميل بنهاية 2020.

كما بلغت احتياطيات الشركة من النفط والغاز 196.9 مليار برميل مقابل 198.8 مليار برميل.

تجدر الإشارة إلى إنتاج الشركة من المواد الهيدروكربونية قد بلغ 12.3 مليون برميل مكافيء نفطي في 2021، و9.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام.



وكانت الشركة قد أعلنت تفاصيل استراتيجيتها للنمو في أعمالها بقطاع التنقيب والإنتاج، والتي تتضمن الاستمرار في زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، واحتمال زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50% بحلول عام 2030.

وقالت الشركة أن احتياطيات المملكة في الحقول التى تديرها بلغ 337.3 مليار برميل مكافيء نفطي بنهاية 2021 مقابل 336.9 مليار برميل مكافيء نفطي بنهاية 2020.

تتوزع الاحتياطيات بين: 261.6 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات (مقابل 261.6 مليار برميل نهاية 2020)، و36 مليار برميل من سوائل الغز الطبيعي (وهو نفس الحجم نهاية 2020)، بجانب 241.5 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي (مقابل 238.8 تريليون قدم مكعب قياسية بنهاية 2020)، منها 153.7 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز غير المصاحب (مقابل 150.2 تريليون قدم مكعب قياسية بنهاية 2020).