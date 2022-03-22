275 مليون ريال أرباح "دله الصحية" في 2021 .. ارتفعت 104%

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن تحقيقها صافي أرباح بلغت 275 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بارتفاع 104 في المائة مقارنة بأرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 135 مليون ريال.

وارتفع صافي الربح خلال العام 2021 بمبلغ 140 مليون ريال وبنسبة 104 في المائة مقارنة بالعام السابق وذلك للأسباب الرئيسية التالية:

1- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 787 مليون ريال وبنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق نتيجة لـ :

- الإستحواذات التي قامت بها الشركة خلال الربع الأخير من العام السابق.

- زيادة أعداد المرضى مما أدى إلى زيادة نسب الإشغال للعيادات الخارجية واقسام التنويم.

2- تحسن هامش الربح الإجمالي نتيجة لإنخفاض نسبة تكلفة الإيرادات قياسا بالإيرادات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.

ويأتي ذلك بالرغم من :

- انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام السابق حيث تضمن العام 2020 مكاسب عملية شراء حصص في شركات تابعة بمبلغ 35 مليون ريال .

- زيادة تكاليف التمويل بسبب تمويل الخطط التوسعية للشركة .

- زيادة حصة الشركة في خسائر الشركات الزميلة .