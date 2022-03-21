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ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

"الاقتصادية" من الرياض

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
واطمأن ملك الأردن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنيا جلالته لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.
وعبر ولي العهد عن الشكر والتقدير لجلالة ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.

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