ولي العهد يبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية مع الرئيس البرازيلي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.