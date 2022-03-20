"التحالف": هجوم عدائي استهدف محطة لـ "أرامكو" في جدة .. ولا إصابات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، "وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في جدة.

وقال التحالف في بيان له "إن حريقا محدودا نشب في أحد الخزانات وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية."

وأكد التحالف أن "الهجمات الحوثية العدائية تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

