صفقات خاصة في السوق السعودي بـ 640 مليون ريال .. منها صفقة على 10 % من "ميد غلف"

شهد سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم إجراء 21 صفقة خاصة بقيمة 640.3 مليون ريال على 26.2 مليون سهم تمت على عدد من الأسهم المدرجة من بينها صفقة على أسهم ميد غلف تتجاوز 10 في المائة من أسهم الشركة المصدرة في السوق الرئيسية على النحو التالي :
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
ميدغلف للتأمين
|
15.64
|
10,490,449.00
|
164,070,622.36
|
الجزيرة
|
24.82
|
13,070,295.00
|
324,404,721.90
|
سبكيم العالمية
|
48.85
|
117,600.00
|
5,744,760.00
|
الإنماء
|
35.5
|
249,111.00
|
8,843,440.50
|
ساب
|
38.05
|
119,170.00
|
4,534,418.50
|
الدريس
|
77.7
|
44,046.00
|
3,422,374.20
|
المتقدمة
|
77.9
|
50,086.00
|
3,901,699.40
|
المتقدمة
|
77.9
|
61,754.00
|
4,810,636.60
|
أرامكو السعودية
|
39.2
|
184,881.00
|
7,247,335.20
|
سابك
|
126.8
|
48,457.00
|
6,144,347.60
|
سابك
|
126.8
|
48,697.00
|
6,174,779.60
|
اليمامة للحديد
|
40.2
|
124,700.00
|
5,012,940.00
|
الأهلي
|
68.8
|
188,584.00
|
12,974,579.20
|
الأهلي
|
68.8
|
152,381.00
|
10,483,812.80
|
الراجحي
|
153.4
|
95,081.00
|
14,585,425.40
|
الراجحي
|
153.4
|
144,772.00
|
22,208,024.80
|
السعودي الفرنسي
|
50.3
|
71,202.00
|
3,581,460.60
|
السعودي الفرنسي
|
50.3
|
64,760.00
|
3,257,428.00
|
الرياض
|
36.55
|
173,458.00
|
6,339,889.90
|
الرياض
|
36.55
|
166,772.00
|
6,095,516.60
|
كهرباء السعودية
|
28
|
586,826.00
|
16,431,128.00
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