مجلس إدارة "كهرباء السعودية" يوصي بتوزيع 2.9 مليار ريال أرباحا عن العام 2021

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه الذي عقد أمس للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أكثر من 2.9 مليار ريال أرباح نقدية عن العام المالي 2021، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح أكثر من 4.16 مليار سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.70 ريال وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7 في المائة.

وقالت الشركة بأن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.