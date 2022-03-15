بريطانيا تستهدف نخبة روس .. ثرواتهم 130 مليار دولار

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن أحدث حزمة عقوبات فرضتها لندن اليوم على روسيا شملت أفرادا من النخبة، تبلغ قيمة ثرواتهم مئة مليار جنيه استرليني (130.63 مليار دولار)، ومن بينهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف والمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، بحسب "رويترز".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في بيان "نمضي بوتيرة أوسع وأسرع من أي وقت مضى في استهداف المقربين من بوتين، بدءا من رجال الأعمال ذوي النفوذ، إلى رئيس وزرائه، ومن يروجون لأكاذيبه وتضليله".

وأوضحت الوزارة أن الرقم الخاص بقيمة الثروات قائم على تقديرات مجلة فوربس.