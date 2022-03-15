3.6 مليون ريال صافي أرباح "صدر" في 2021 .. ارتفعت 39%

أعلنت صدر للخدمات اللوجستية عن تسجيل صافي أرباح بلغ 3.6 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بارتفاع 39 في المائة مقارنة بأرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 2.6 مليون ريال.

وارتفع صافي ربح العام الحالي 2021 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 39 في المائة تقريبا وذلك نتيجة لارتفاع المبيعات 35 في المائة تقريبا للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي بالقطاعات الرئيسية بالشركة الحديد والأخشاب والخدمات اللوجستية حيث توسعت الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، والأثر المالي لعقد الخدمات اللوجستية مع شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة ( إحدى شركات التنمية ) حيث تم إثبات الإيراد من صافي الإستثمار بالعقد خلال العام الحالي.