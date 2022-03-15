27.6 مليون ريال صافي خسائر "العالمية للتأمين" في 2021

أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني عن تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 27.6 مليون ريال خلال العام المالي 2021، مقارنة بأرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 1.4 مليون ريال.

ويعود سبب صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل في العام الحالي مقارنة بصافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الماضي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى، وانخفاض دخل الاستثمار، وانخفاض عمولات إعادة التأمين وانخفاض الإيرادات الأخرى. تم إطفاء هذه الخسارة جزئيا عن طريق ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة، وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.