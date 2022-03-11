أبرز التطورات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية

نقص الغذاء يهدد الدول النامية



أظهرت توقعات للأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا قد يكون لها تبعات خطيرة على توزيع الغذاء في الدول النامية.

وخلصت محاكاة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) إلى أنه إذا طرأ تخفيض لصادرات الحبوب الأوكرانية والروسية وارتفعت الأسعار على مستوى العالم، سيهدد سوء التغذية ملايين الأشخاص بحلول العام المقبل.

وتقدر منظمة الفاو ارتفاع عدد من سيعانون من سوء التغذية على مستوى العالم من خمسة ملايين إلى 13 مليون شخص بحلول 2023 إذا استمر الصراع في أوكرانيا شهورا.

وستتأثر بشكل خاص منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت منظمة الفاو ان نحو 50 دولة على مستوى العالم تعتمد على واردات القمح من أكرانيا أو روسيا.



بوتين: العقوبات الغربية دفعة لتعزيز السيادة التكنولوجية والاعتماد على النفس

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس اليوم عن بعض التطورات الإيجابية فى عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني

وأكد بوتين خلال مباحثاته اليوم مع لوكاشينكو فى موسكو أن العقوبات الغربية على روسيا هي دفعة لتعزيز السيادة التكنولوجية والاعتماد على النفس.

وأشار بوتين إلى أن الاتحاد السوفييتي عاش تحت وطأة العقوبات وتوصل إلى نجاحات في مختلف المجالات.

ومن جهته، أكد لوكاشينكو تواصله الدائم مع الرئيس بوتين بشأن ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والمفاوضات القائمة بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أنه حريص على العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وقال لوكاشينكو إن أوكرانيا استعدت لشن ضربات ليس فقط ضد إقليم دونباس بل وضد بيلاروسيا أيضا، مضيفا: "من الجيد أنه كلما تقدم الوقت يزداد فهم الرأى العام للوضع.. لم نهاجمهم، لم نقم نحن بذلك".

الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 550 مليون دولار لأوكرانيا

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم على تقديم 500 مليون يورو أخرى (550 مليون دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ، حسبما قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.



ألمانيا تعتزم دعم الشركات المتضررة من العقوبات ضد روسيا



تعتزم الحكومة الألمانية تقديم مساعدات مالية لدعم الشركات المتضررة من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم أنها تعمل على إعداد برنامج مساعدة ائتماني لدعم هذه الشركات التي تضررت بشدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال متحدث باسم الوزارة: "نلقي نظرة فاحصة على إطار عمل الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمساعدات المقدمة من الدولة".

واقترحت المفوضية الأوروبية أمس أنه يمكن منح الشركات المتضررة

من تداعيات الحرب في أوكرانيا قروضا، بأسعار فائدة مواتية، أو إعانات محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والكهرباء في الوقت الحالي.

وقال المتحدث: "بالطبع، سنساعد عندما لا يكون أمام الشركات طريق للنجاة بسبب آثار العقوبات".

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في وقت سابق أن الحكومة الألمانية تدرس، من بين أمور أخرى، إنشاء صندوق مماثل للصندوق الذي تم إنشاؤه لمساعدة الشركات خلال أزمة جائحة كورونا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المحتمل أيضا أن يكون لها تأثير على الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

أثرى أثرياء روسيا: لابد من اتخاذ خطوات مضادة محددة وعملية بدلا من اتخاذ رد فعل يضر الاقتصاد المحلي



انتقد الملياردير فلاديمير بوتانين، أثرى أثرياء روسيا وأحد أقطاب الأعمال الذين أفلتوا من العقوبات، جميع جوانب انتقام بلاده ضد العقوبات الدولية التي تم فرضها بسبب غزو الرئيس

فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وحذر صاحب أكبر حصة أسهم في شركة "إم سي سي نورنيكل" الروسية للتعدين، من أن الإجراءات الانتقامية تخاطر بالتسبب في نتيجة عكسية، كما حذر من حرق الجسور مع الشركات الأجنبية الموجودة في روسيا.

وتحدث بوتانين بغضب عن العناصر الرئيسية لخطط الحكومة حتى الآن، من خطر تأميم الأصول الأجنبية إلى القيود على سداد الديون في الخارج.

ودعا إلى اتخاذ خطوات مضادة محددة وعملية من جانب روسيا بدلا من اتخاذ رد فعل من شأنه أن يعود ليضر بالاقتصاد المحلي.



الهند تدرس آلية لتسهيل التبادل التجاري مع روسيا بالعملات المحلية

ذكرت مصادر مطلعة أن الهند تدرس تطبيق آلية لتسهيل التبادل التجاري مع روسيا باستخدام العملات المحلية، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

ونقلت بلومبرج عن المصادر قولها إن الحكومة تدرس كيفية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالروبل الروسي والروبية الهندية، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الهندية التي لم يتم تسديد قيمتها لدى روسيا نحو 500 مليون دولار، بعد العقوبات التي تم فرضها على البنوك الروسية.

وأوضحت المصادر أنه تجري حاليا مشاورات مع بنك الدولة الهندي ومصرف "يو.سي.أو" وبعض البنوك التجارية بشأن إمكانية تفعيل مثل هذه الآلية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة أو بنك الاحتياطي الهندي بشأن هذه التقارير.

وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والهند يبلغ نحو 10.8 مليار دولار بما يمثل أقل من 1.5 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري في الهند.

غير أن العقوبات الدولية والقيود المالية التي فرضت على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع اسعار السلع، وهو ما أدى إلى قفزات تضخمية في اقتصاديات دول نامية مثل الهند.

وفي إطار الآلية المقترحة، سوف يتم إيداع الروبل الروسي في البنوك الهندية قبل تحويله إلى الروبية الهندية أو العكس، على أن تستخدم هذه المبالغ في تسوية قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين.

اليابان تجمد أصول ثلاثة مصارف بيلاروسية

أعلنت اليابان الجمعة انها قررت تجميد أصول ثلاثة مصارف بيلاروسية بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على مينسك لدعمها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي عقوبات طوكيو على بيلاروسيا التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العاشر من نيسان/ابريل بينما تسعى اليابان بالتنسيق مع شركائها الغربيين للضغط على موسكو عبر فرض سلسلة من الإجراءات على المؤسسات المالية والصادرات إلى روسيا ولا سيما أشباه الموصلات.

وكانت اليابان أعلنت فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو حليف موسكو.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية إن المصارف الثلاثة المستهدفة هي "بنك التنمية" و"بنك دابرابيت" و"بيلاغروبروم بنك".

وزير بريطاني: بيع تشيلسي يجب أن يتم من خلال الحكومة

بعد أن فرضت عقوبات على الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي اللندني وأوقفت خططه لبيع النادي قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن أي عرض لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة يجب أن يتم من خلال الحكومة.

وقال كريس فيلب وزير التكنولوجيا البريطاني لشبكة سكاي نيوز "طبقا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي.

"لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع".

وقال متحدث باسم رجل الأعمال نيك كاندي إن الأخير لا يزال مهتما بشراء النادي وإنه يعكف حاليا على دراسة العقوبات التي فرضت على أبراموفيتش أمس الخميس.

وكان أبراموفيتش، الذي خضع لضغوط عقب غزو بلاده روسيا لأراضي أوكرانيا المجاورة عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.

وتوقع أبراموفيتش أن تزيد قيمة تشيلسي عن ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.93 مليار دولار).

وقال تشيلسي في بيان الثلاثاء الماضي إنه سيسعى لتغييرات في بنود الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها.

وأضاف البيان "نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان".

وقال الوزير فيلبس في مقابلة تلفزيونية بعد ذلك "إذا شعر النادي أن بنود الترخيص الخاص به تحتاج إلى تعديل لتأمين الوظائف فسيكون بوسعه القدوم والتحدث إلى الحكومة في أي وقت عن تغيير هذه البنود. "الأمر الأهم بالنسبة للحكومة هو ضمان عدم حصول أبراموفيتش على أي مكاسب مالية".



بايدن يدعو لإنهاء العلاقات التجارية العادية مع روسيا وزيادة الرسوم على الواردات

قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو اليوم إلى إنهاء العلاقات التجارية العادية مع روسيا ويمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الروسية.

رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على الغاز أو النفط الروسي

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقطع فيديو نشر على صفحته على فيسبوك اليوم إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.

وتأتي تصريحاته على هامش قمة يعقدها زعماء الاتحاد في فرنسا.





أوكرانيا: التدخل العسكري الروسي تسبب في أضرار بقيمة 119 مليار دولار

قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني دينيس كودين اليوم إن الغزو الروسي تسبب في خسائر بقيمة 119 مليار دولار للاقتصاد الأوكراني.

وأضاف أن 75 في المائة من الشركات في المناطق المتضررة من الحرب توقفت عن العمل وأن معظم شركات التعدين في شرق أوكرانيا لا تعمل.

وقال "هذا يعني أن صادراتنا من المعادن ستقل" مضيفا أن صادرات المعادن تمثل "حصة كبيرة" من إجمالي الصادرات الأوكرانية.



روسيا تشدد القيود على الشركات الأجنبية المغادرة

أعلن مكتب النائب العام الروسي اليوم تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال النائب العام في بيان "سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها".

وقالت النيابة إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا "ستخضع لتقييم قانوني" بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.