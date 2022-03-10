بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 7 أوليغارش روس بينهم أبراموفيتش

قالت الحكومة البريطانية اليوم إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكان أبراموفيتش عرض النادي للبيع لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه منعت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الممنوح للنادي.

وقالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة إن الحكومة أصدرت ترخيصا خاصا لتمكين تشيلسي من اللعب ودفع رواتب الموظفين وتمكين حاملي التذاكر من حضور المباريات، لأنها لا ترغب في إلحاق الضرر ببطل أوروبا والعالم.

وبحسب "رويترز"، قالت وزيرة الدولة على تويتر "أعلم أن هذا القرار سيتسبب في حالة من عدم اليقين لكن الحكومة ستعمل مع الدوري والأندية لمواصلة أنشطة كرة القدم مع ضمان أن العقوبات تحقق الهدف المقصود.

"أندية كرة القدم أصول ثقافية وهي حجر الأساس لمجتمعاتنا. نحن ملتزمون بحمايتها".