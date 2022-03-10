"نيكي" يقفز بنسبة 4% .. أكبر ارتفاع في 21 شهرا

سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر ارتفاع في 21 شهرا اليوم متبعا خطى الأسهم العالمية في ظل تعافي المعنويات بالسوق إذ بدا أن أوكرانيا وروسيا ستستأنفان المحادثات الدبلوماسية.

وصعد نيكي 3.94 في المائة ليغلق عند 25690.40 نقطة، وارتفعت أسعار 222 سهما من 250 سهما مدرجين عليه. وجاء هذا الارتفاع بعد أن خسر المؤشر 7 في المائة في الجلسات الأربع السابقة ليسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020 البالغ 24681.74 نقطة أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم جميع القطاعات اليوم وحقق قطاع المواد الأساسية أكبر مكاسب فقفز 6.18 في المائة تلاه القطاعان العقاري والاستهلاكي المرتبط بشدة بالدورة الاقتصادية بنسبة 4.72 في المائة وارتفع كذلك قطاعا التكنولوجيا والسيارات.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.04 في المائة بعد تراجعه 6.5 في المائة في الجلسات الأربع السابقة.

وكان سهم شركة شوا دينكو الكيماوية أكبر رابح على المؤشر نيكي بالنسبة المئوية فزاد 10.40 في المائة.

وفي قطاع السيارات ارتفع سهم سوزوكي 8.85 في المائة ونيسان 8.61 في المائة وتويوتا 5.42 في المائة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 4.81 في المائة وأدفانتست 3.89 في المائة ورينيساس 4.97 في المائة.