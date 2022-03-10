"باتك" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص الملاك في شركة أفكار لوجستيك

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية أنه تم أمس التوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفكار لوجستيك ذات مسئولية محدودة وذلك للاستحواذ على كامل حصص ملاك شركة أفكار لوجستيك من خلال شركتها التابعة الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد".

وتھدف ھذه المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بین الطرفان بخصوص عملية الاستحواذ، لیكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفان.

كما تأتي استمرارا للتوجه الاستراتيجي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، المالكة لشركة "مبرد" والتي تستهدف أعمالها خدمة نطاق أعمال الميل الأول (First Mile) والتي تقدم خدمات التوصيل للعميل (B2B)، حيث تدعم خططها وتوسعاتها لرفع حجم استثماراتها المحلية. وذلك من خلال موائمة خطة نموها مع مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، إحدى برامج رؤية 2030، والتي ستعزز من وضع الشركة في تقديم الخدمات اللوجستية على المستوى الوطني والإقليمي.