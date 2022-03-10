"صادرات" توقع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة متخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن توقيع مذكرة تفاهم أمس مع كلا من شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي، وشركة أس أند كاي الأمريكية، وشركة ركاز الوطنية المالية، للتعاون في تأسيس وانجاح شركة عتاد وهي شركة متخصصة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

وأتفق الأطراف في هذه المذكرة على العمل لتطوير نظام شركة عتاد لخطوط الإمداد بشكل مشترك وذلك لتوفير الحلول المالية لسلسلة التوريد، وحلول معلومات سلسلة التوريد، والحلول اللوجستية والتخزين.

حيث تساهم شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي كشريك فني محلي من خلال مخزونها المعرفي والفني في المملكة لبناء قاعدة عملاء ومستفيدين سواء في السوق المحلي أو الإقليمي لتقديم خدمات الإمداد الفني للمنظومات الدفاعية.

كما تضيف شركة أس أند كاي الأمريكية الكثير من القيمة المهنية والمعرفية العالمية لهذه الشراكة في قطاع سلاسل الإمداد ولوجستيات قطاع الصناعات العسكرية إضافة لخدمات الإمداد الفني خصوصا للمنظومات الدفاعية الأمريكية كونها ذراع المشتريات والدعم اللوجستي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

بالإضافة إلى وجود الشركة السعودية للصادرات الصناعية التي بدورها سوف تسهم بشكل أساسي في مساندة شركة عتاد لخطوط الإمداد للوصول للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال قدراتها الفنية والمعرفية في التصدير وإعادة التصدير، حيث تهدف شركة عتاد لخطوط الإمداد تغطية السوق المحلي السعودي والسوق الخليجي وصولا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يقود هذا التحالف الاستراتيجي صندوق الوطنية المالية لإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية للصناعات العسكرية والدفاعية ، المرخص من قبل هيئة السوق المالية و المدار من قبل شركة ركاز الوطنية المالية ، الشركة المالية الأكثر اهتماما بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية حيث تهدف إلى التوطين في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية للصناعات العسكرية والدفاعية كما تستهدف خلق فرص تصنيعية أكبر وأكثر من خلال شركة عتــاد لخطوط الإمداد والدخول في قطاع قطع الغيار واستهلاكيات منظومات الدفاع المستخدمة محليا وإقليميا.